خرج المخرج المغربي رؤوف الصباحي للرد على المؤتمر الصحفي لمواطنته الفنانة نجاة خير الله الذي أكدت خلاله اتهامها للمثل طارق البخاري بممارسة العنف الجنسي ضدها.

وكذب الصباحي ادعاء خير الله بأنها تعرضت للضرب من طرف طارق البخاري في حضوره مؤكدا ان ذلك لم يحصل.

وأكد رؤوف الصباحي أنه ليس في وارد ان ينحاز لأي طرف في هذه القضية “كان بينكم قضية انا عارف والقانون يحسم فيها اني مني طرف فيها” واضاف “لو ضربتها يا طارق قدامي كنت انا جبت لك البوليس”.

وكانت نجاة خير الله قد ذكرت في الندوة الصحفية أن طارق البخاري دخل إلى الغرفة التي تغير بها ملابسها بأحد الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وبحضور اللبيسة التي أشارت نجاة أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها.

فيما تمسك الممثل في تصريحاته الصحفية بأنه مظلوم ، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام ”غير المؤدب معها“ ،وتحاول بذلك ”العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل“.