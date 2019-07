المصريين يُهاجمون ميريام فارس من جديد بعدما نعت عزّت أبو عوف

View this post on Instagram

يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك #عزت_ابو_عوف