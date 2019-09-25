المطرب “أبو” يختار إسم ابنته قبل ميلادها بأسابيع.. خمنوا ما هو؟

قبل أن تضع زوجته مولودتهما الأولى بأسابيع، أكد الفنان “أبو” في تصريحات صحافية على هامش تواجده مع زوجته في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أنه قرر إطلاق اسم “داليدا”، على مولودته الأولى التي يترقب وصولها الأسابيع القليلة القادمة، بعد تشاورات مع زوجته حول الاسم.

“أبو” يستعد لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم الجمعة القادم، والتي تحمل عنوان “حبيبي يا ليل”، من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية لـ”أبو” التي يقدم فيها أغنية مهرجان الجونة وسبق أن قدم أغنية “3 دقات” في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان وحققت نجاحاً غير مسبوق على كل المستويات.

وطرح “أبو”، مؤخراً أغنيته “عيش يا قلبي”، والتي حققت نجاحا كبيراً في الوطن العربي، وتصدرت مؤشرات البحث والتريند لفترة طولية بيوتيوب.