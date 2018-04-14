الممثلة التركية ترد بعد اتهامها بالاستهزاء من الجمهور العربي.. وهذه رسالتها لهم

بعد القرار بمنع عرض المسلسلات التركية على شبكة قنوات MBC وما أحدثه من بلبلة كبيرة والحديث عن أنها أهانت الجمهور العربي بسبب هذا الموقف، نفت الممثلة التركية ​بيرغوزار كوريل​ استهزائها بالجمهور العربي بعد معرفتها بقرار MBC.

بيرغوزار نفت تماما كل ما قيل واشارت ببيان نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى انها عندما تحدثت في هذا الأمر كانت تقصد أن المسلسلات التركية تشاهد في معظم دول العالم، ولم تقصد أن تهين الدول العربية أو العرب.

وشددت بيرغوازار في بيانها على أنها تحترم كل المتابعين العرب وهم مهمين بالنسبة لها كثيرا.