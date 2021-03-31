أعلنت الفنانة السورية يارا قاسم زواجها بشكل مفاجئ أمس من المخرج السعودي محمد وفا عبر نشر صورة لها برفقة زوجها وهي بثوب الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام “.

وعلقت يارا قاسم على الصورة، التي ظهرت فيها بفستان أبيض من توقيع المصمم زهير مراد، كاتبة: ” من أول نظرة كنا منعرف انو رح نتزوج ” .

وفور نشر الصور تلقت يارا عشرات التهاني من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني ومنهم إيميه صياح و مرام علي ونورا العايق ومصطفى سعد الدين و غيرهم.

يشار إلى أن يارا من مواليد عام 1993 وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى الصعيد الفني يعرض لها حالياً على منصة شاهد.

مسلسل ” قارئة الفنجان” وهو ينتمي لفئة أعمال الرعب. والمسلسل من قصة هاني سرحان وتأليف إياد صالح وإخراج محمد جمعة وإنتاج ” إيجل فيلمز”. والعمل من بطولة أحمد فهمي وباسم مغنية وورد الخال روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي