>

أعلنت الفنانة السورية يارا قاسم زواجها بشكل مفاجئ أمس من المخرج السعودي محمد وفا عبر نشر صورة لها برفقة زوجها وهي بثوب الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام “.

وعلقت يارا قاسم على الصورة، التي ظهرت فيها بفستان أبيض من توقيع المصمم زهير مراد، كاتبة: ” من أول نظرة كنا منعرف انو رح نتزوج ” .

وفور نشر الصور تلقت يارا عشرات التهاني من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني ومنهم إيميه صياح و مرام علي ونورا العايق ومصطفى سعد الدين و غيرهم.

يشار إلى أن يارا من مواليد عام 1993 وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى الصعيد الفني يعرض لها حالياً على منصة شاهد.

مسلسل ” قارئة الفنجان” وهو ينتمي لفئة أعمال الرعب. والمسلسل من قصة هاني سرحان وتأليف إياد صالح وإخراج محمد جمعة وإنتاج ” إيجل فيلمز”. والعمل من بطولة أحمد فهمي وباسم مغنية وورد الخال روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *