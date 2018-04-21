الموت يفجع احلام بوفاة حسام صدام ونشوان مصطفى

فجع الوسط الفني في يوم واحد بوفاة عازف الايقاعات العراقي حسام صدام، وموزع الموسيقى العراقي نشوان طلال، واللذان نعاهما عدد واسع من النجوم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وقد نعت الفنانة الاماراتية احلام الفنانان الشابان وذلك عبر حسابها على تويتر اذ غردت قائلة: “ببالغ من الحزن والاسى تلقيت خبر وفاه #حسام_صدام #نشوان_طلال اثر حادث اليم صباح اليوم #انا_لله_وانا_اليه_راجعون 😩💔#حسام_صدام كان بالنسبه لي اخ وصديق وغالي على قلبي اشتغلنا كثير مع بعض لم اجد منه الا الانسانيه ادعوا له بالرحمه والمغفرة فقد كان غالي علي ابن #العراق”.

وفي المعلومات الاولية، فإن موزع الموسيقي نشوان طلال وافته المنية صباح اليوم اثر سكتة قلبية، اما العازف حسام صدام فلاقى حتفه اثر حادث مؤسف في دبي.