نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن وفاة عمتها السيدة ” رانية علوش ” وذلك بعد يومين من رحيل زوجها .

وتضمن المنشور صورة لعمة كندة علوش برفقة زوجها الراحل وكتبت في تعليقها عليها : ” بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت إلى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش ” .

وتابعت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى .. يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة .. عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم ” .