نشرت الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن وفاة شقيقها ” علاء الببلاوي ” في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين .

فكتبت قائلة : ” توفي إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء .. هموت عليك يا نور عين أختك .. يا رب الصبر من عندك .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتابعت في تعليقها عليه : ” آه يا قلبي يا أخويا .. اللهم لا راد لقضائك ولا إعتراض ” .

وفي منشور آخر لميار الببلاوي قالت معربة عن حزنها الشديد على فقدان شقيقها : ” معرفش إنك هتسيبني أوام كده .. كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك .. يا رب صبرني ” .