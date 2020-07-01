نشر الفنان ” أحمد فلوكس ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نعى من خلاله الماكيير الخاص به ” مجدي إمام ” الذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض .

وكتب أحمد فلوكس قائلا : ” الله يرحمك يا مجدي .. أرجو الدعاء لهذا الرجل ده كان أبويا وأخويا الماكيير الخاص وصديقي وأخويا .. الله يرحمك ويغفرلك ” .

وعمل الماكيير مجدي إمام مع عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان ” مصطفى قمر ” الذي نعاه أيضا عبر حسابه على موقع إنستجرام .

فقال : ” انتقل إلى رحمة الله صديقي وأخي الغالي وعشرة العمر الأستاذ مجدي الماكيير العظيم .. ربنا يرحمه برحمته ويعفو عنه ويجعله من أهل الجنة .. أسالكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة إنا لله وإنا إليه راجعون ” .