نشر الفنان ” عمرو سعد ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” نعى من خلاله وفاة صديق طفولته ويدعى ” أيمن رجب ” .

فكتب قائلا : ” في ناس بنحس بيهم قوي أما نفتقدهم أهمهم الصحاب .. والنهاردة الموت غيب صديق طفولتي أيمن رجب وأخد معاه جزء كبير من ذكرياتي الحلوة بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين ” .

وتابع : ” وأنا في المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور إنه يا حبيبي يموت وفجأة هيوصل التاني هنا ” .

وأضاف عمرو سعد : ” لكن ربنا كريم ورحيم وأنت طيب وأمك وأبوك راضيين عنك .. ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك وأخوك أحمد رجب حبيبي وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة .. أسألكم الدعاء والفاتحة ” .