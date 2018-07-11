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الموت يفجع الفنان محمد عبده بوفاة شقيقه

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أعلن فنان العرب محمد عبده وفاة شقيقه أحمد بن عبده صباح اليوم الأربعاء

وكتب محمد عبده، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “ببالغ الأسى و الحزن أنعي أخي الموسيقار القدير سراج عمر و أتقدم بخالص التعازي لنفسي و لأسرته الكريمة و الأسرة الفنية سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يجعل مثواه الجنة و أن يغفرلنا و يرحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون ..”.

المصدر: youm7.com

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