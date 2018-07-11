الموت يفجع الفنان محمد عبده بوفاة شقيقه

أعلن فنان العرب محمد عبده وفاة شقيقه أحمد بن عبده صباح اليوم الأربعاء
وكتب محمد عبده، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “ببالغ الأسى و الحزن أنعي أخي الموسيقار القدير سراج عمر و أتقدم بخالص التعازي لنفسي و لأسرته الكريمة و الأسرة الفنية سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يجعل مثواه الجنة و أن يغفرلنا و يرحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون ..”.
بسم الله الرحمن الرحيم .. بكل الأسى والحزن أنعي إليكم وفات شقيقي أحمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري أللذي وافته المنية صباح هذا اليوم 2018/7/11 إنا لله وإنا إليه راجعون . محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ..
— محمد عبده (@Mohammed_Abdu) July 11, 2018
باذن الله تعالى مراسم العزاء في جده حي الزهراء خلف منزل محمد عبده شارع يحي بن عمر المكي حديقة الجامع بحي الزهراء.
— محمد عبده (@Mohammed_Abdu) July 11, 2018
المصدر: youm7.com
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