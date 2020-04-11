أعلن الملحن المصري ” وليد سعد ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” عن وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة .
فكتب في تغريدة له قائلا : ” توفت اليوم أمي حبيبتي .. ويقتصر العزاء عند المقابر ونسألكم الدعاء ” .
وتم تشييع الجثمان بمسجد الفردوس بمحافظة الإسماعيلية وتلقي العزاء في مدافن الاسرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي للملحن وليد سعد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من بينهم الفنانة ” أنغام ” ونقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” والفنانة ” كارول سماحة ” .