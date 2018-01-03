الموت يفجع بلقيس فتحي بوفاة والد زوجها فن

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فُجعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بوافاة والد زوجها السعودي سلطان العبد اللطيف باهديلة.

ونهت بلقيس حماها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، فنشرت صورة سوداء كتبت فيها: “انتقل الى رحمة الله قبل قليل عمي الغالي ووالد زوجي عبد اللطيف بن علي باهذيلة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أسرة “لها” تتقدم من الأسر الكريمة بأحر وأصدق التعازي.

يُشار الى أن بلقيس حامل حالياً. وهي تزوجت في شهر كانون الثاني (يناير) في عام 2017 الماضي، بحفل زفاف اسطوري في دبي ، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين درهم، أي ما يعادل 3.7 مليون دولار.

وحصلت بلقيس على موافقة من إدارة برج خليفة قبل حفل الزفاف بأسبوعين، من أجل الموافقة على مد جسر مخصص تم تركيبه فوق الماء بالقرب من نافورة دبي الشهيرة.