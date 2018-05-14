الموت يفجع عمرو يوسف بمخرج مسلسله الرمضاني

نعى الممثل المصري عمرو يوسف، ​روبير طلعت​، المخرج المنفذ لمسلسل “طايع”، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني.

ونشر صورة لطلعت وأرفقها بتعليق عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:” الله يرحمك يا روبير و يصبر اهلك ويصبرنا على فراقك يا شاطر يا مجتهد يا محترم يا جدع يا متفاني يا شهم يا اصيل يا ابن الاصول”.

وأعلنت بدورها الشركة المنتجة للمسلسل أن روبير توفي في مطار القاهرة الدولي، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:” “رحم الله الفقيد العزيز والصديق ونتمنى لأهله الصبر والسلوان”.