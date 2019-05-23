الموت يفجع محمد رمضان بحارسه الشخصي!

عى الفنان المصري، محمد رمضان، أحد أعضاء فريق الحرس الخاص به، الذي توفي اليوم الخميس، ولم يعلن رمضان عن تفاصيل وفاته سوى نشر صوره قديمة برفقته.

وقد نشر رمضان عبر حسابه على فايسبوك صورة له تجمعه بالشخص المتوفي وعلق قائلًا: “أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)”.

هذه ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل الوفاة واكتفى بنشر صوره قديمة برفقته.

أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص ( حريري ) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله) Posted by Mohamed Ramadan on Thursday, May 23, 2019

ويشارك محمد رمضان، فى موسم الدرامي الحالي، بمسلسل زلزال، الذى تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه.