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الموت يفجع مصطفى خاطر بوالدته

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توفيت والدة الفنان المصري مصطفى خاطر بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها أحد المستشفيات وشيع جثمان والدة خاطر إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وبحسب مواقع مصرية فإن خاطر لم يبلغ نقابة الممثلين إلا بعد دفن الجثمان لعدم أزعاج أصدقائه وخلافه.

ومن المقرر إقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.

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امي في ذمه الله

A post shared by Mostafa Khater (@moustfakhater) on

 

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