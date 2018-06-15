الموت يفجع مغني “3 دقات”

فجع الموت المطرب والملحن المصي أبو، صاحب اغنية “ثلاث دقات”، بوقاة والده، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 15 يونيو.

وقد أعلن خبر الوفاة المطرب أبو عبر حسابه على فاسبوك، داعيا الله بالرحمة والمغفرة لوالده ونشر بوست هذه نصه:

“ان لله و ان اليه رَاجِعون

انتقل الى رحمة الله تعالى والدى العزيز

المهندس/ خالد محمد ابوالعينين

وستشيع الجنازة من مسجد العباسى ببورسعيد غدا ‘السبت ١٦/٦’ عقب صلاة الظهر و سيتم الدفن بمقابر الاسرة ببورسعيد

العزاء فى القاهرة يوم الخميس ٢١/٦/٢٠١٨، بمسجد عمر مكرم

نساءلكم الدعاء بالمغفرة و الرحمه”

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدا السبت 16 يونيو عقب صلاة الظهر من مسجد العباسي ببورسعيد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

فيما يقام العزاء يوم الخميس 21 يونيو في مسجد عمر مكرم بالتحرير عقب صلاة المغرب.