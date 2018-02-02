النجوم يتمنون السلامة لـ اليسا بعد حالة الاغماء في دبي

لا تزال الوعكة الصحية التي تعرضت لها النجمة اللبنانية اليسا والتي تسببت بفقدانها الوعي على المسرح خلال احيائها حفل في القرية العالمية بدبي، تشغل بال جمهورها وأصدقائها وزملائها في الوسط الفني.

فقد تفاعل عدد كبير من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين السلامة لاليسا:

فقد غرد عاصي الحلاني عبر تويتر: “سلامة قلبك اليسا الغالية”.

الفنانة هيفاء وهبي غردت ايضا: “سلامة قلبك اليسا ما تشوفي شر🙁❤ دعواتنا لك “.

أما الفنانة نجوى كرم فقد كتبت: “الحمد الله عالسلامة انشا الله ما يصيبك مكروه”.

كما غردت سيرين عبد النور: “‏سلامة قلبك الله يحميكي من كل شر”.

اما احلام فكتبت: “استعيدي عافيتك قريباً، حماك الله اليسا”.