أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة حيرة متابعيها وجمهورها بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تناقلتها عدد من الحسابات الناشطة حيث بدت بشكل مختلف عن ذلك الذي عرفه الجميع.

وظهرت الهام الفضالة في الصورة بشكل مختلف تماما حيث رأى الكثيرين أنها تبدو أصغر في السن مما هي عليه في الواقع.

وتساءل المتابعون عما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل جديدة فيما رأى آخرون أن السر يكمن في استخدامها “الفيلتر”.

ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات حيث حقق الصورة أكثر من 170 ألف إعجاب: “بأحدث فلتر” و”إي منيح قلتو مين هي أستغفر الله ما عاد ضل حدى على حاله” و”صغرانة مرة إلهام يعجبني اهتمامها بنفسها” و”غيرت راسها” و”بسبب الفلتر بس لازم على الطبيعة نشوف” و”تهبل ما شاء الله جميلة وتعرف لنفسها”.

ويشار إلى أن الهام الفضالة لا تتردد في نشر مقاطع تسجل لها أثناء وجودها في عيادات التجميل. وقد كشفت إجراء الطبيب تعديلات في شكلها مرات عدة.