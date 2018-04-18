الهام شاهين تشارك في حفل عيد الجلاء السوري في حلب… فيديو

أطلت الفنانة المصرية إلهام شاهين من مدينة حلب السورية، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور على حسابها على انستغرام وعلقت تحتها “من قلعة حلب عاشت سوريا ، يارب احمى سوريا وجيشها أنا عاشقة لهذه البلد تحيا سوريا .. تحيا مصر”.

وفي مقابلة مع وكالة سانا قالت الهام شاهين: “فرحانة وقلبي بدق ومش مصدقة اني انا في حلب وفي المكان العظيم الذي فيه الحضارة والتاريخ في قلعة حلب سعيدة جدا وبقولكم كل سنة وانتم طيبين لكل شعب سوريا في كل مكان في الدنيا مش بس جوا سوريا ولقول لهم اطمنوا انا متفائلة جدا وسوريا حترجع اقوى مما كانت رغم اي ظروف”

يذكر أن عددا من الفنانين المصريين سافروا إلى مدينة حلب السورية للمشاركة في احتفالية “حلب خفق الفؤاد” والتي اقيمت على مسرح قلعة حلب برعاية الرئيس بشار الاسد بمناسبة الذكرى 72 لعيد الجلاء.