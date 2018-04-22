الهام شاهين لـ فجر السعيد: “احذرينا انا بهددك تهديد واضح”… فيديو

شنت الفنانة المصرية إلهام شاهين، هجوما حادا على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد هجومها على الفنانة نجلاء فتحى، موجهة لها رسالة، قائلة إن الفنانين المصريين خط احمر.

وردت الهام شاهين، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم” على طلب فجر السعيد من النجمة نجلاء فتحي إجراء عمليات تجميل قائلة: “احنا مبسوطين بشكلنا كده ونكبر عادي هو الكبر ده حاجة عيب”.

وتابعت:”عيب وكفي لان نحن نعرف نرد عليك كويس اوي ومصر مش سهلة ولا فنانين مصر سهلين واحذرينا انا بهددها تهديد واضح تحذر فناني مصر احنا لن نقبل اهانة لفنان مصري من اي حد عيب وانت مالك كبرت او صغرت”.

واضافت الهام “انا بخرج من غير ماكياج على طول وما بعمل شعري الا اذا كنت جاية برنامج زي ده او رايحة مهرجان وبلبس لبس بسيط وعايزة البس شبشب في رجلي واعيش حياتي بطبيعية انت مالك”.

وعن الجمال قالت: “الجمال جمال الاخلاق اولا جمال الروح جمال البني ادم وجمال الصدق مش الجمال المزور والجمال بالنسبة لنا ليس حقن بتاع النفخ”.

وكانت فجر السعيد كتبت مساء الجمعة الماضى، عبر صفحتها:”عزيزتي نجلاء فتحي أسطورة الجمال في السبعينيات، نصيحة من القلب، لا تنشري لكِي صورًا في هذه المرحلة من عمركِ، ودعي جمهوركِ يعيش على صوركِ القديمة، أو اسألي زميلاتكِ كيف حافظن على جمالهن، واتبعي نصائحهن، وعودي للظهور بلوك قريب للسابق، ولكن بعمركِ الحالي”.