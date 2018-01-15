الهجوم مجدداً على حبيبة باريش أردوتش.. والسبب؟ فن

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هوجمت حبيبة ​باريش اردوتش​، الفنانة التركية ​جوبسي أوزاي​ مجدداً بسبب شكلها وإطلالاتها.

وبما أنها ليست المرة الاولى التي تطالها فيها التعليقات والاهانات من قبل متابعيها، خرجت الاخيرة عن صمتها وقررت الرد على هذا الهجوم من خلال تصريح أدلت به لصحيفة “بوستا” التركية، قائلة: “امتلك جمهورا كبيرا ولكن المشكلة التي تواجهني هي مع قسم من المراهقين الذين يتمنون لي الموت ولا يرغبون في رؤيتي مع حبيبي.. نصيحتي لهم أن يذهبوا إلى طبيب يعالجهم بدلا من هذا السيل من الشتائم”.

وأضافت: “لست نادمة على الإرتباط بشخص مشهور، ولكن يزعجني تدخل الكثيرين في تفاصيل حياتنا”.