غيب الموت، اليوم الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.

وفاة خبير التجميل محمد الصغير

توفي اليوم الجمعة خبير التجميل المصري محمد الصغير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأعلن الخبر الفنان أحمد السقا زوج ابنته الإعلامية مها الصغير، ونشر صورته عبر حسابه على انستغرام وكتب: “توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه”.

سبحان الله انا لسة شايفاه في فرع جديد له وكان واقف بيتابع كل صغيرة وكبيرة وبيشتغل بإيده ولا كأنه اول فرع يفتتحه

قد ايه مثال عظيم للرجل العصامي اللي بنى نفسه بنفسه وحب واحترم مهنته وفتح بيوت ناس كتير.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر مها ومصطفى وكل محبيه #محمد_الصغير pic.twitter.com/Ld7ZKLR2b7 — Engy Alaa (@engyalaa) January 29, 2021

ويعد خبير التجميل محمد الصغير واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام، وأصدر في عام 2015 كتابًا يؤرخ لمشواره المهني والانساني وحمل عنوان “أيام من عمري” وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.

وفاة الفنان أشرف صالح

وأعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان أشرف صالح. وكتب مكرم عبر حسابه على فايسبوك كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة. قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان أشرف صالح، ندعو له بالرحمة والمغفرة وصلاة الجنازة بمسجد ناصر بأرض عزيز عزت بإمبابة عقب صلاة الجمعة”.

المهن التمثيلية: تشييع جنازة الفنان أشرف صالح من مسجد ناصر بإمبابة بعد أداء صلاة الجمعة pic.twitter.com/mJZ4uZjbjd — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) January 29, 2021

وأشرف صالح ممثل مصري كانت بداية في فترة التسعينيات شارك في عدد من المسلسلات والأفلام وقدم الأدوار الثانوية، ومنها “سلسال الدم” و”عائلة الحاج نعمان” و”أبو العروسة” و”فرقة ناجي عطا الله” و”أفراح إبليس” و”حق مشروع” وغيرها من الأعمال.

وفاة الفنان محمود عبدالغفار

وتوفي اليوم أيضا الفنان المصري محمود عبد الغفار.ونعى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل، وكتب عبر حسابه على فايسوبك: “تنعي نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير/ محمود عبد الغفار، إنا لله وإنا إليه راجعون، الجنازة بعد صلاة الجمعة غداً من مسجد الصباح الهرم”.

توفي الفنان محمود عبد الغفار في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ونعى الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل محمود عبد الغفار. pic.twitter.com/PMrMGm7HzR — دكتورة جامعية و صحفية د غادة مصطفى (@DrGhadaMustafa2) January 29, 2021

ويعد الراحل محمود عبد الغفار، أحد رموز مسرح الطليعة، دخل مجال التمثيل في فترة الثمانينيات وقدم العديد من الأدوار الثانوية، فى السينما والمسرح والتليفزيون أغلبها أدوارًا لشخصيات مثل “الضابط” و”وكيل النيابة” و”الطبيب” و”المحامى”.

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية “جذور في الهواء” و”المنسي” و”المقامر” و”إتفرج يا سلام”.

أما أبرز المسلسلات التي شارك فيها فهي مسلسل “دموع في عيون وقحة” و”حكايات هو وهي” و”هارون الرشيد” و”لا أحد ينام في الإسكندرية” و”حارة 5 نجوم”.