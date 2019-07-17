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الوليد الحلاني يفاجئ متابعيه بخسارته الكثير من وزنه.. شاهدوا كيف أصبح؟

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alwalidhallani

من الواضح أن الفنان ​الوليد الحلاني​ وابن الفنان عاصي الحلاني يخضع لحمية غذائية قوية خسرته الكثير من الوزن الزائد.

فمؤخرا نشر الحلاني على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وهو يعمل على الـ “لابتوب”، ونلاحظ من هذه الصورة كم خسر الكثير من الوزن.

ومن بين التعليقات التي وردت أسفل الصورة: “ما بيلبقلك كتير الضعف خليك هيك بعدين بتخنفي بحب الرجال العريض”، وتعليق آخر جاء فيه “ماتضعف كتير وجهك كتير حلو”.

 

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I’ll keep you posted 😉🔥🎼 #alwalidhallani

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