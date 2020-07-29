عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن غضبها من الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا خاصة مع ازمة انقطاع الكهرباء والتي اصابت حتى المستشفيات.

ونشرت اليسا صورة طفل وعلقت كاتبة: “صار الولد اللي عايز أوكسجين مش قادر يتنفس لأنو الكهربا مقطوعة. الشعب هوي الوحيد اللي بيحقلو يقول ما خلونا، لأنو ما عم بيخلونا نتحمل لنقدر نكمّل! يا قلبي ع هل الطفل ،لك اذا عندكن ذرة كرامة لازم تقتلو حالكن يا مجرمين،يا بلا ضمير يا بلا انسانية !يا رب”.

صار الولد اللي عايز أوكسجين مش قادر يتنفس لأنو الكهربا مقطوعة. الشعب هوي الوحيد اللي بيحقلو يقول ما خلونا، لأنو ما عم بيخلونا نتحمل لنقدر نكمّل! يا قلبي ع هل الطفل ،لك اذا عندكن ذرة كرامة لازم تقتلو حالكن يا مجرمين،يا بلا ضمير يا بلا انسانية !يا رب pic.twitter.com/rMPfG1M0yp — Elissa (@elissakh) July 29, 2020

يذكر أن منظمة “أنقذوا الأطفال” كانت قد حذرت من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام، أكثر من نصفهم من الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة الاقتصادية.

وقال مدير المنظمة بالوكالة في بيروت، جاد صقر: “سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعا قبل حلول نهاية العام الحالي” وأضاف: “تضرب الأزمة الجميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء”.