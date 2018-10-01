اليسا تخصص مقاعد مجانية في حفلها لمريضات السرطان في مصر

تعود الفنانة اليسا من جديد لإحياء الحفلات الغنائية حيث تستعد لحفل ضخم في مصر بجامعة الدلتا بالمنصورة وذلك بعد فترة طويلة من الغياب وتم الاتفاق على أن يكون موعده يوم الجمعة الموافق 19 اكتوبر القادم بالاتفاق مع ثلاث شركات أمن خاصة لتأمين الحفل الضخم.

وقام وليد منصور منظم الحفلات الشهير بالتعاقد مع اليسا ليكون هذا هو حفلها الأول بعد تعافيها من مرض السرطان.

وأكدت بعض المصادر أن وليد اتفق مع الفنانة اللبنانية على تقديم دعوات حضور مجانية لمريضات السرطان في مصر وذلك من أجل مساعدتهنّ على اجتياز المرض وتحفيزهنّ على الشفاء، وكنوع من الدعم لهنّ لمقاومة المرض كما تعتبر حملة توعوية لحثّ السيدات على ضرورة الكشف المبكر عن المرض.

ومن المقرر أن تقدم اليسا من خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة التي نالت إعجاب الكثيرين وخاصة أغاني ألبومها الجديد “الى كل اللي بيحبوني” وغيره من الأغاني المميزة التي اشتهرت بها النجمة اللبنانية الشهيرة.

يذكر أن اليسا أرادت أن يكون كليبها الجديد “الى كل اللي بيحبوني” بمثابة رسالة توعية وأيضاً توثيق لتجربة مرضها حيث أنها وثقت في هذه الأغنية المراحل التي عاشتها أثناء فترة مرضها بسرطان الثدي، والتسجيلات الصوتية منذ لحظة علمها بالمرض وحتى أيضاً لحظة إغمائها على المسرح بسبب تزايد حدة المرض عليها.