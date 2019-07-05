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اليسا تطالب بعودة اللاجئين: “لبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل”

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اليسا

اليسا

عبرت النجمة اللبنانية اليسا مرة جديدة عن رغبتها في عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم مؤكدة ان وضع لبنان الاقتصادي لم يعد يتحمل.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن”.

وقد اثارت تغريدة اليسا نوع من الجدل حيث علق احدهم مطالبا بعودة اللبنانيين من الخليج قائلا: “ويرجعوا اللبنانيين من الخليج وغيره لبنان احق بهم ؟” وقال اخر “وانا أتمنى كل اللبنانين اللي عايشين عندنا بالسعوديه يرجعون لبلدهم أولهم مديرتي بالدوام لأن بلدهم لبنان أولى فيهم ، المملكة لها مواطنين أولى بخيرها “.

يذكر ان هذا ليس الموقف الاول لاليسا من قضية اللاجئين اذ قالت ردا على سؤال، في مقابلة اعلامية، انها تتمنى عودة اللاجئين الى بلادهم وانها مع حق العودة ان كان للفلسطينيين او السوريين واضافت “نحن بلبنان لم نعد نستوعب كمية الناس الموجودة والشغل كله عم يروح من قدام اللبنانيي واكيد انا صفي دائما سيكون بصف بلدي ولو انه انا الشعب السوري بحترمه واللاجئيين بحترمهم”.

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