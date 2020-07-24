أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “صاحبة رأي”، وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم المنتظر طرحه في نهاية الشهر الحالي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقد تصدرت الفنانة اللبنانية أليسا “تريند” تويتر بعد ساعات من طرحها أغنيتها الجديدة والتي هي من كلمات الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، والحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الاغنية: أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف.. وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف.. أنا حاجة من كل حاجة… أنا حالة برا التصنيف.. وأهم نقاط قوتي محافظة على قلب نضيف.. في مواقفي الصعبة أنا اتحديت اليأس بأملي.. ما بحبش أسقف للغلطان ولساني صريح.. وما حدش كاسر عيني الناس تشهدلي بعملي.. من صغري بكافح ما اتهزتش قصاد الريح”.

وكانت اليسا قد روجت لاغنيتها الجديدة قائلة انها احتفالا بعشرين سنة نجاح وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو “أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري”. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي”.