اليسا تنضم الى المظاهرات اليوم وتغني “موطني” في ساحة الشهداء

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عزمها الانضمام الى المظاهرات التي يشهدها لبنان وذلك بعد عودتها من مصر.

كلام اليسا جاء ردا على احد متابعيها الذي سألها ان كانت قد عادت الى لبنان معربا عن رغبته في رؤيتها في “الساحات” لترد قائلة: “نعم وسأنضم اليوم”.

yesss and will join today 🙏🙏 https://t.co/4cJYbuFw8U — Elissa (@elissakh) October 26, 2019

كما كشف الصحفي زاريه باربكيان ان اليسا ستشارك في مظاهرة “ساحة الشهداء” قائلا: “اليوم سننادي موطني في ساحة الشهداء، مع اليسا الثورة”.