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اليسا في تعليقها على كلمة الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” : ” كنت مفكرتك بي الكل .. طلعت بعيد عن ناسك “

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خرجت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” بتغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تعليقا على الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” منذ قليل على خلفية الأحداث والتظاهرات التي تشهدها لبنان منذ عدة أيام .

فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس .. طلعت بعيد عن ناسك ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك .. سماع صوت الناس فخامتك والفساد منعرف وين ومين وكيف ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي إليسا على التغريدة والذين أبدوا تأييدهم على ما قالته مهاجمين تصريحات الرئيس اللبناني .

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