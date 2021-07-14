حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على تهنئة مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بالبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة والذي يحمل عنوان “عكس الطبيعة”.

وقالت اليسا في تغريدة لها على تويتر: “خليكي دايما عكس الطبيعة.. النجاح ما بيحب الناس العاديين.. مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب”.

شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال بحبك اد الدنيي #عكس_الطبيعة https://t.co/wqJTRZLQQb — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 14, 2021

بدورها ردت نوال الزغبي على تغريدة اليسا وقالت “شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال.. بحبك اد الدني”.

وكانت قد كشفت ​نوال الزغبي​ عن انها ستطرح اليوم “كوفر” ألبومها الجديد “​عكس الطبيعة​”، اذ شوقت جمهورها للالبوم الجديد بتغريدة قالت فيها: “قديش محمسين اليوم تشوفوا كوفر الالبوم؟”.

هذا وسيتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب