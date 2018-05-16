امير كرارة عن “كلبش 2″: ” الحلقة الأولى هتقعد مصر كلها في البيت”

قال الممثل المصري امير كرارة ان احداث الحلقة الاولى من مسلسله “كلبش 2″ ستكون مفاجأة و ” هتقعد مصر كلها في البيت”، حسب تعبيره.

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واضاف أمير كرارة خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة “الحياة” إن أحداث الجزء الجديد لا علاقة لها بالجزء الأول وأن القصة مختلفة تماما، كما أشار إلى أن أبطال العمل مختلفين بشكل كبير نظرا لاختلاف القصة.

وعن توقعاته حول ردود الفعل عند عرض “كلبش 2” في رمضان، قال كرارة: “الحلقة الأولى مفاجأة، وأرى أن الحلقة الأولى ربنا أكرمنا بها وأن باهر دويدار كتب حاجة عظيمة. أرى أن الحلقة الأولى ستجعل مصر كلها تبقى في المنزل”.