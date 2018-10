انا مدمرة”.. اليسا تعبّر عن غضبها الشديد.. والسبب “!

أكّدت النجمة اللبنانية اليسا أنها ستنفصل عن شركة “روتانا”، إذا استمر حجب كل المحتوى الفني المتعلق بها في موقع “يوتيوب”، بسبب توقيع الأخيرة مع شركة “ديزر” اتفاقية حصرية طويلة الأجل “لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

I am not happy with what’s happening at all, sadly I am not able to do anything about it for the time being except finding a solution with Rotana after what they did (2)

— Elissa (@elissakh) October 11, 2018