انا مدمرة”.. اليسا تعبّر عن غضبها الشديد.. والسبب “!

أكّدت النجمة اللبنانية اليسا أنها ستنفصل عن شركة “روتانا”، إذا استمر حجب كل المحتوى الفني المتعلق بها في موقع “يوتيوب”، بسبب توقيع الأخيرة مع شركة “ديزر” اتفاقية حصرية طويلة الأجل “لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

I am not happy with what’s happening at all, sadly I am not able to do anything about it for the time being except finding a solution with Rotana after what they did (2) — Elissa (@elissakh) October 11, 2018

وينص الاتفاق على أن تطبيق ‪Deezer‬ للموسيقى سيحصل على الحق الحصري لعرض الأعمال المنتجة من قبل الشركة، وذلك بعد سحبها من تطبيق “انغامي” وموقع “يوتيوب” ليشمل ذلك كل الفنانين التابعين لها، ومن بينهم اليسا التي عبّرت عن رفضها وغضبها الشديد.

Let’s hope things will turn out for the best and I will keep you posted on everything regarding this issue. Love you all — Elissa (@elissakh) October 11, 2018

وقالت في معرض ردها على تغريدات متابعيها في موقع “تويتر”، أنها ستحاول الوصول الى حل مع شركة “روتانا”، وأنها ستنفصل عنها في حال تعذر ذلك.

وأضافت: “أنا مدمرة لرؤيتي كل جهودي تتبخر بعد كل هذه السنين”.

وفي أحدث تغريدة لها، أعلمت جمهورها أنها ستبقيه على اطلاع بالمستجدات، داعيةً الى التأمل خيراً.