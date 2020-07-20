عرض برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “أم بي سي” مشاهد من عقد قران الاعلامية السعودية غادة مصلي التي تعمل كمقدمة للبرنامج منذ عام 2016.

وكشفت المشاهد عن عريش غادة وهو الكابتن طيار سمح سهيل أبو السمح الذي وصل منزل أسرتها بينما كانت تنتظره على نافذه غرفتها،

كما كشف الفيديو عن الجلسة التي تم فيها الاتفاق بين العريس وعائلتها والتي انتهت بعقد قرانهما. وعلقت غادة قائلة: “أشكر (إم بي سي) لأنني عرفت زوجي من هذه المنصة حيث تعرفت عليه عند استضافتي له ببرنامج صباح الخير يا عرب والأمر لم يستمر أكثر من شهر وتزوجنا”.

كما كشف كواليس عن “النظرة الأولى بينهما”، قائلة: “والله بعد ما خلصنا اللقاء كان في تعليق من فريق (صباح الخير يا عرب) قالوا حسينا إنكم كنتم في الشوفة الشرعية مش في حلقة بالبرنامج”. واختتمت: “قطعًا للشائعات ومن يقول أنني كنت أعرفه من قبل الاستضافة بالبرنامج.. أنا عرفته من شهر هنا وتم كل شيء بعدها”.