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انتقادات حادة لأحمد الفيشاوي بسبب ” صورة ” على إنستجرام

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نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة من داخل صالة الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية وقام بحلاقة شعره بالكامل مرتديا حلقا في أذنه .

وهو الأمر الذي انتقده الكثير من متابعيه في تعليقاتهم .. فجاءت التعليقات مثل : ” يا راجل استرجل شوية واقلع الحلق ” و ” يا ابني استرجل وخليك مسلم علي حق وفكك من الحلق والوشم بقا يخربيتك ” و ” ربنا يردك لهداه يارب مستغربة تحولك خالص كنت ماشي فى طريق ورجعت لطريق تانى ” .

وأيضا : ” ربنا يهديك يا أبو حلق وزعلان من بنتك .. ربنا يهديك وتكون قدوة صح ليها ” و ” ياعم شيل الحلق الاول وبعد كده ابقي روح جيم ” و ” عليه العوض في دماغك ” و ” استغفر الله العظيم حاجة تقرف ” .

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Never ever give up 💪✊ #fishawy #motivation #egocomm

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

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