انتقادات لاذعة لممثلة مصرية كشفت عن بطنها وكتفيها

تعرضت الممثلة المصرية ​سلمى أبو ضيف​ إلى انتقادات حادة بسبب جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت على الصور قائلة: “SIWA مع المصور جاك”.

وتلقت سلمى تعليقات سلبية على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية ملابس مكشوفة البطن وعبارة عن بلوزة سوداء وبنطلون أسود وفي صورة أخرى ارتدت سلمى بلوزة مكشوفة الكتفين وبنطلون أسود أيضا.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Siwa with @jackwaterlotstudio ♥️ A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Jul 1, 2019 at 7:54am PDT

وكانت سلمى أبو ضيف دافعت عن نفسها سابقاً، وردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب ازيائها حيث قالت إن جسدها يساعدها على ارتداء أي شكل أو نوع من الملابس، لذا لا يوجد ما يمنعها من الظهور في إطلالة تعجبها.