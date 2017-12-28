انتقادات لـ طارق العلي بسبب ظهوره مع حليمة بولند فن

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تعرض الفنان الكوميدي طارق العلي لانتقادات من بعض متابعيه، واتهموه بالتناقض

كان العلي قد شارك الإعلامية حليمة بولند في تقديم برنامج “خليجنا باقي”، على قناة “العدالة” الكويتية.

سبب الهجوم انتشار فيديو للعلي ينتقد حليمة بأحد البرامج، ويؤكد ندمه على ظهوره معها في برنامجها “ديو حليمة” بسبب ما وصفه بـ”حركات الدلع وأسلوبها الأوفر”.

وكشف العلي في الفيديو عن استياء زوجته من مشاركته في تلك الحلقة، مشيراً إلى أن اللاعب السعودي محمد نور كان مذهولاً من الصورة التي ظهرت بها حليمة وقتها.