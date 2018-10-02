انتقادات لـ عمرو دياب بعد صورته الاخيرة مع تركي ال الشيخ

تعرض النجم المصري عمرو دياب لموجة من الغضب والتي انتابت محبيه وذلك بعد نشره لصورة جمعته مع تركي ال الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويظهر الهضبة في الصورة مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وغرد عمرو دياب مع الصورة: “في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه””، ثم وصف آل الشيخ بـ “الساحر”.

وبالرغم من العلاقة التي تربط عمرو دياب بتركي ال الشيخ وخصوصا انه كاتب اغنيتين من البومه الجديد غير ان البعض اعتبر ان نشره لهذه الصورة وخاصة بعد الازمة الاخيرة فيها تملق..

فقد قالت احدى المغردات: “يعني البلد من ٢٠١١ ثورات قامت فيها وحكومات ورؤساء اتغيروا فيها وناس ماتو وناس اتحبست والدنيا قامت في بلدك حرفيا وانت مرضتش تحشر نفسك في السياسه علشان متتحسبش على حد ضد حد! لكن تيجي دلوقتي وتدعم تركي في التوقيت ده بالذات ليه يعني؟ لا محتاج فلوس ولا شهره ولا اي حاجه!؟”.

يعني البلد من ٢٠١١ ثورات قامت فيها وحكومات ورؤساء اتغيروا فيها وناس ماتو وناس اتحبست والدنيا قامت في بلدك حرفيا وانت مرضتش تحشر نفسك في السياسه علشان متتحسبش على حد ضد حد!

لكن تيجي دلوقتي وتدعم تركي في التوقيت ده بالذات ليه يعني؟ لا محتاج فلوس ولا شهره ولا اي حاجه!؟🙄

#عمرو_دياب — heba ahmed (@heba_livelife) October 1, 2018

ولفت مغرد أن الصورة التي نشرها عمرو دياب على حسابه الخاص، تزامنت مع إطلاق ألبومه الجديد “كل حياتي”: “عمرو دياب يعني بدل ما عمرو دياب ينزل اغنيه جديدة راح منزلنا صورة تركي ال شيخ.. يقوم اول ما ينزل اغنيه جديدة ماحدش هايسمعها.. الله على الماركتنح العبقري”.