انتقادات وهجوم على أحمد سعد بسبب ما قام به أثناء الحج

تعرض الفنان المصري ” أحمد سعد ” لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره لمقطع فيديو وهو بملابس الإحرام ويلبي بصوت مرتفع .

حيث ظهر سعد في الفيديو وهو وسط حجيج بيت الله الحرام ويلبي معهم بيوم التروية بمنى قبل صعوده إلى جبل عرفات .

الأمر الذي أثار ضده عدد من التعليقات والانتقادات بين متابعيه الذين جاءت تعليقاتهم حول إصراره على تصوير نفسه في الحج وانشغاله بذلك ونشر الصور ومقاطع الفيديو على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بدلا من قيامه بأداء الفريضة والدعاء والتضرع والتقرب إلى الله .

فجاءت التعليقات مثل : ” يا أخي اهدي علينا وطفي التصوير وخلي قلبك مع الله وهو حضرتك رايح تحج ولا عشان تتصور ” و ” يا سيدى سيبك من التصوير والاعلام والقرف ده انت فى حضرة بيت الله الحرام استغل كل دقيقة فى عمل صالح يقربك من ربنا ويغفرلك ذنوبك ده الواحد بيتمنى عمرة حتى وانتوا تروحوا وكل اللى يهمكم تتصوروا وتنزلوا احترم لقائك مع الله ” .