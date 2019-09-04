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انتقادات وهجوم على ميس حمدان بسبب مطرب مشهور .. ” اقتلوها قبل أن تتكاثر “

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نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسبب لها في العديد من الانتقادات من قبل المتابعين .

حيث ظهرت ميس بمقطع الفيديو وهي تغني أغنية ” وافتكرت ” للفنان المصري ” محمد حماقي ” .

وأعربت عن حبها لتلك الأغنية قائلة في تعليقها على الصورة : ” مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي ” .

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لتنهال عليها التعليقات التي شنت هجوما عليها والتي أبدت عدم إعجابها بغنائها وادائها واستيائهم من صوتها ونصحوها بالابتعاد عن الغناء والتركيز في التمثيل فقط .

وجاءت التعليقات مثل : ” كرهتينا في الأغنية ” و ” صوتك بشع ” و ” اقتلوها قبل أن تتكاثر ” و ” إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي فى شغلك ” .

 

 

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