انتقادات وهجوم على ميس حمدان بسبب مطرب مشهور .. ” اقتلوها قبل أن تتكاثر “

نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسبب لها في العديد من الانتقادات من قبل المتابعين .

حيث ظهرت ميس بمقطع الفيديو وهي تغني أغنية ” وافتكرت ” للفنان المصري ” محمد حماقي ” .

وأعربت عن حبها لتلك الأغنية قائلة في تعليقها على الصورة : ” مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي ” .

لتنهال عليها التعليقات التي شنت هجوما عليها والتي أبدت عدم إعجابها بغنائها وادائها واستيائهم من صوتها ونصحوها بالابتعاد عن الغناء والتركيز في التمثيل فقط .

وجاءت التعليقات مثل : ” كرهتينا في الأغنية ” و ” صوتك بشع ” و ” اقتلوها قبل أن تتكاثر ” و ” إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي فى شغلك ” .