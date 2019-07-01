انتقاد جارح لدنيا بطمة بسبب شكلها.. شاهدوا من وصفها بـ”المخلوق الفضائي”؟

تعرضت الفنانة دنيا بطمة لهجوم قاس ولوصف جارح خلال حلقة في برنامج téléstars، الامر الذي اغضب عدد كبير من المشاهدين الذين انتقدوا طريقة السخرية التي عبر عنها الضيف مع المقدمة كارمن سلامة.

وعلف الضيف على احدى صور النجمة المغربية، واصفا اياها ب “المخلوق الفضائي”، منتقداً كمية الفوتوشوب التي تخضعها عل صورها، مؤكدا انها الجميع يستذكر اسنانها وشكلها القديم خلال مشاركتها في برنامج “اراب ايدول”.

واكد ان بطمة خضعت للكثير من عمليات التجميل وباتت تظهر في العديد من الصور بحركات مبالغ بها لناحية تكبير شفاهها وتعريض حنكها وابر الفيلر والبوتوكس، منتقديها بعبارات جارحة.

شكلت تلك الانتقادات ازعاجا لعدد كبير من المشاهدين الذين انتقدوا طريقة الكلام والعبارات، رافضين الاسلوب السيء في طرح الفكرة والتحدث عن شكل النجمة المغربية.