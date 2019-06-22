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انجيلا بشارة خائفة على حضانة ابنتيها بعد طلاقها من وائل كفوري!

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انجيلا بشارة مع بناتها

انجيلا بشارة مع بناتها

كشفت انجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، في رسالة نشرتها عبر حسابها على انستغرام أنها خائفة على حضانة ابنتيها.

وكتبت انجيلا بشارة رسالة تساءلت فيها عن حقوق الام التي ترعى اولادها، وتضحي بحياتها لأجلهم.

واكدت أنجيلا أنه لا يجوز بأي حال أن يكون الأولاد مادة للصراع بين الأهل.

وكان وائل كفوري قد أعلن قبل أيام عن طريق الإعلامية ريما نجيم، طلاقه من أنجيلا، وقال إن الأمر حصل قبل أشهر وإنه فضل إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، ليعود ويعلن الخبر لاعتبارات خاصة.

ومنذ الإعلان عن الطلاق، تقوم طليقة وائل بنشر صورها على إنستغرام، بعد أن كانت بعيدة عن الأضواء بطلب من وائل.

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