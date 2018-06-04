انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي تشكل صدمة لمحبيها.. تعرفوا على السبب الحقيقي!

شكل انفصال النجمة العالمية ​ريهانا​ عن حبيبها المليونير السعودي ​حسن جميل​ صدمة كبيرة لكل محبيها، الذين كانوا ينتظرون ان يجمع الزواج الثنائي بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها تفكر بالزواج والإنجاب من جميل لأنه سيكون أباً صالحاً.

مصادر مقربة من ريهانا اشارت الى إن الإنفصال جاء بسبب انشغلاتها بأعمالها وحفلاتها الفنية، حيث لا يوجد وقت لأي رجل في حياتها، خاصة أنها أصبحت مشغولة بخط مستحضرات التجميل ولانجيري Fenty Beauty.

يذكر أن مصادر مقربة من ريهانا صرحت لأحد المواقع الأجنبية في السابق الى إن ريهانا “حطمت قلب جميل فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال”.