انفصال “مفاجئ” بين وعد ومدير أعمالها .. والاخيرة تعلق :أعظم درس تعلمته من الحياة اتق شر من أحسنت إليه !

قالت الفنانة وعد، إنها انفصلت عن مدير أعمالها ولم يعد لها أي صلة به.

وكتبت وعد عبر حسابها على انستجرام: “مساء الخير أحب أبلغكم عن تغيير الرقم الخاص بإدارة أعمالي لرقم جديد، والرقم القديم مالي أي صلة فيه، وهو عند أشخاص غير كفو وما لهم صلة فيني أبدا”.

وأضافت: “وأي أحد يبي يتواصل بخصوص أي عمل فني ودعايات يتواصل على الرقم الجديد، أعظم درس تعلمته من الحياة اتق شر من أحسنت إليه وفضفضت”. يذكر أن “وعد” تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب “نجم السعودية”، ومعها أيضا الفنان عبادي الجوهر والموسيقار ممدوح سيف.