اول تعليق من الملياردير فواز الحساوي على توكيل حليمة بولند.. فماذا قال؟

أثار تداول ما قيل إنّها “وثيقة رسمية” من ملياردير كويتي للإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلاً واسعاً وتخمينات من قبل البعض حول إمكانية زواجهما، خاصةً وأن حليمة بولند ذكرت سابقاً زواجها دون كشف اسم العريس.

وتبين الوثيقة المزعومة “توكيلا خاصاً” من الملياردير الكويتي ​فواز مبارك عبد العزيز الحساوي​ لـ حليمة بولند​، منحها من خلاله كامل الصلاحيات للتصّرف بأملاكه.

وفي إشارةٍ منه للقضية، قال فواز الحساوي إن هناك من يريد “تشويه صورته”، دون أن يتطرق للموضوع بشكل مباشر.

وقال:”للأسف الشديد البعض أصبحت لديهم عادة سيئة بخلق قصص وشائعات والتشهير بالسمعة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعليه لابد من وضع حد لهذه الأفعال عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين”.

للاسف الشديد البعض أصبحت لديهم عادة سيئة بخلق قصص وشائعات والتشهير بالسمعة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعليه لابد من وضع حد لهذه الأفعال عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) August 21, 2019

وأضاف “وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري”.

وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) August 22, 2019

واستطرد فواز الحساوي أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء. مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) August 22, 2019