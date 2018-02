اول تعليق من اليسا بعد حادثة الاغماء في دبي… فماذا قالت؟

في اول تعليق لها بعد حادثة الاغماء التي تعرضت لها في دبي، طمأنت النجمة اللبنانية اليسا، منذ قليل، جمهورها ومحبيها انها بخير.

فقد غردت اليسا عبر حسابها على تويتر باللغة الانكليزية شاكرة الجميع وقالت: “اشعر بتحسن، لا شيء جدي فلا داعي للقلق.. هذه الحفلة لن تنسى، احبكم جميعا”.

I am feeling better. Nothing serious don’t worry! This concert will definitely be memorable! I love you all

Thank u for all your well wishes! I love to keep my dubai concerts memorable 😂. Joke aside, im healthy thank u for ur support

