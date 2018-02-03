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اول تعليق من اليسا بعد حادثة الاغماء في دبي… فماذا قالت؟

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elissa ssa

بالفيديو- لحظة استغاثة إليسا بمساعدها قبل إغماءها على المسرح

في اول تعليق لها بعد حادثة الاغماء التي تعرضت لها في دبي، طمأنت النجمة اللبنانية اليسا، منذ قليل، جمهورها ومحبيها انها بخير.

فقد غردت اليسا عبر حسابها على تويتر باللغة الانكليزية شاكرة الجميع وقالت: “اشعر بتحسن، لا شيء جدي فلا داعي للقلق.. هذه الحفلة لن تنسى، احبكم جميعا”.

يذكر ان عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على الدعاء بالشفاء لـ إليسا، بعد تعرضها للإغماء مساء الجمعة الثاني من فبراير أثناء غنائها على خشبة المسرح الثقافي بالقرية العالمية في دبي.

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