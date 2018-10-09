اول تعليق من ميرهان حسين بعد قرار حبسها سنتين في قصية “كمين الهرم”

في أول تعليق على قرار حبسها سنتين في قضية كمين الهرم، قالت الفنانة المصرية ميرهان حسين ان الحكم مبدئي وغير واجب النفاذ.

فعبر حسابها على انستغرام، نشرت ميرهان صورة للاية القرانية: “واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا” وعلقت عليها بالقول: “للتوضيح.. الحكم مبدئي في الدرجة الأولى .. غير نهائي و القضية مازالت في القضاء الذي أثق في نزاهته و حكمه النهائي. خير إن شاء الله.”

يشار إلى أن محكمة جنح الهرم قضت برئاسة المستشار أحمد فهيم وسكرتارية إيهاب فوزى بحبس الفنانة مريهان حسين سنتين و6 أشهر عن الاتهامات الموجهة لها فى القضية المعروفة بقضية “كمين الهرم” وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بحبس عاملة الملابس المختصة بالفنانة ميريهان حسين 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطى الشرطة المتهمين فى الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهم.