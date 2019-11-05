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اول تعليق من نوال الكويتية بعد اعتذارها عن حفلها في “موسم الرياض”

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nawal alqwtiya

نوال الكويتيه

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، عن حفلها “ليلة سهم”، الذي يعد أضخم حفل ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جاء اعتذار نوال بسبب مرورها بوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أثار قلق محبيها عليها.

وفي اول تعليق لها، حاولت نوال أن تطمئن الجمهور عليها وقالت: “صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله ، شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله”.

 

وكانت الجهة المنظمة للحفل الضخم “ليلة سهم” الذى يعد أضخم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد اعلنت، في وقت سابق، اعتذار الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحى طارئ.

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