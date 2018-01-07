اول تعليق من يسرا على تسريبات “نيويورك تايمز” فن

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في اول تعليق لها على تسريبات “نيويورك تايمز”، نفت الفنانة يسرا معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولي والذي حسب “نيويورك تايمز ” كان المسؤول الذي اتصل بها حول موضوع القدس.

كما أكدت يسرا، في اتصال مع الهيئة العامة للاستعلامات، أنها لم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً، وأنها لم تدل للإعلام بأية أراء تتعلق بموضوعات سياسية بل إنها لم تكن موجودة في مصر في تلك لفترة.

كما أعلنت الفنانة يسرا أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها فى مثل هذه التسريبات المزعومة، الأمر الذى يسىء لها كفنانة كبيرة.