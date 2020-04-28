في أول تعليق على المطالبات المطالبة بإيقاف برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”،قالت قنوات “MBC”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يتصدر حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والإمارات، والجزائر، والمغرب.

جاء البيان في أعقاب حملة انتقادات تعرض لها البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى.

وأضافت القنوات في بيانها، أن تصدُر “رامز مجنون رسمي” الذي يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ”MBC”، نسب المُشاهدة في الأيام الأولى لشهر رمضان المُبارك، حيث احتل المركز الأول في حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في كل من السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، واحتل المرتبة الثالثة في الإمارات، والجزائر، والمرتبة الرابعة في المغرب من بين البرامج والمُسلسلات المعروضة في رمضان، ووصلت الأرقام الرسمية لمقاطع المُشاهدة خلال اليومين الأول والثاني في العالم العربي إلى 44 مليون مُشاهدة عبر يوتيوب، و53 مليون عبر فيسبوك، و20 مليون عبر سناب شات، و912 ألف من خلال تويتر، و37 ألف عبر إنستجرام، وبإجمالي مُشاهدات 118 مليون مُشاهدة، بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

يذكر أن برنامج “رامز مجنون رسمي “من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويُعرض على MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5 لمُشاهدي شمال إفريقيا، ويُبث من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة “شاهد” للفيديو حسب الطلب “VOD”.